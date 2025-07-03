La estrategia de halagos de Lee encauzó la cumbre con Trump, según medios de EEUU

Photo : YONHAP News

Varios medios de Estados Unidos destacaron que el presidente Lee Jae Myung logró marcar el tono de la cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, celebrada el lunes 25 (hora local). En general, las coberturas subrayaron que su intervención, aunque breve, estuvo cuidadosamente preparada y contribuyó a generar un ambiente favorable en la reunión.En su análisis, el diario 'The New York Times' señaló que Lee se había preparado leyendo el libro de Trump "El arte de la negociación". Según el rotativo, la combinación entre la insistencia de Trump en la diplomacia personal hacia el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y la estrategia de halagos desplegada por el dirigente surcoreano permitió que el primer encuentro bilateral transcurriera sin sobresaltos.Por su parte, el medio digital 'Politico' recalcó que Lee consiguió superar la cita sin incidentes e incluso llegó a intercambiar bromas con Trump, lo que consideró un logro en sí mismo. Además, resaltó que mantuvo un tono constante de elogios. Aunque esta actitud pudo parecer excesiva para algunos sectores en Corea del Sur, recordó que se ha convertido en una práctica habitual entre mandatarios extranjeros, dada la tendencia de Trump a reaccionar con hostilidad, incluso frente a países aliados, cuando se siente ofendido.