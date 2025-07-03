Lee Jae Myung visita el astillero surcoreano Hanwha Philly Shipyard en Filadelfia

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung visitó el martes 26 (hora local) el astillero Hanwha Philly Shipyard, en la ciudad de Filadelfia, considerado un símbolo de la cooperación naval entre Corea del Sur y Estados Unidos.Durante el acto, celebrado en las instalaciones propiedad del grupo surcoreano Hanwha, Lee asistió a la ceremonia de bautizo del buque multipropósito State of Maine, encargado por la Agencia Marítima de Estados Unidos (MARAD) y construido con tecnología de Corea del Sur.En su intervención, el mandatario destacó que la industria naval surcoreana "está abriendo un nuevo camino" al contribuir tanto al fortalecimiento de la seguridad marítima como a la revitalización del sector naval estadounidense. También subrayó que el proyecto MASGA ("Make American Shipbuilding Great Again") permitirá a los astilleros de ambos países crecer conjuntamente y generar beneficios compartidos.Lee puso en valor el potencial del astillero Philly al señalar que, con el liderazgo y la capacidad tecnológica surcoreana, puede convertirse en un referente de la construcción naval de vanguardia en EEUU. Además, añadió que esta colaboración no solo reforzará la dimensión de seguridad de la alianza bilateral, sino que también abrirá un nuevo capítulo hacia una asociación estratégica integral que abarque los ámbitos de defensa, economía y tecnología.