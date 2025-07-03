Trump asegura haber resuelto un desacuerdo con Corea sobre el acuerdo comercial

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber resuelto un desacuerdo con Corea del Sur en torno al pacto comercial bilateral durante su cumbre con el dirigente surcoreano, Lee Jae Myung, que tuvo lugar el lunes 25 (hora local) en la Casa Blanca.En una reunión de Gabinete celebrada el martes 26, Trump mencionó el asunto mientras repasaba los convenios alcanzados recientemente por Washington con distintos socios comerciales. El mandatario explicó que había tenido conocimiento de un problema con Seúl, pero aseguró que, tras su encuentro con Lee, la cuestión quedó solucionada. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la naturaleza de la discrepancia.Las declaraciones de Trump se interpretan como una señal de que en la cumbre bilateral ambos países lograron cerrar los puntos pendientes del acuerdo en términos favorables para EEUU.