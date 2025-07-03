El Festival de Cine de Busan abrirá con la nueva película de Park Chan Wook

Photo : YONHAP News

El Comité Organizador del Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF) anunció el martes 26 la película inaugural, el número de títulos invitados y las principales líneas de programación de su próxima edición, que se celebrará del 17 al 26 de septiembre.La apertura estará a cargo de "No Other Choice" ("No queda otra"), el nuevo largometraje del director Park Chan Wook. La cinta, basada en la novela "The Ax", del escritor estadounidense Donald Westlake, relata la historia de un trabajador despedido que, en plena búsqueda de empleo, emprende una lucha desesperada por proteger a su familia.En total, el certamen proyectará 241 películas en su selección oficial, 17 más que en la edición anterior.El reconocimiento a la Personalidad Asiática del Año será otorgado al cineasta iraní Jafar Panahi, mientras que el Premio al Mérito en el Cine Coreano recaerá en el director Chung Ji Young. Asimismo, la directora y actriz taiwanesa Sylvia Chang recibirá el Premio Camellia.La programación incluirá también un homenaje a la trayectoria del maestro italiano Marco Bellocchio, quien asistirá por primera vez a un festival en Asia, así como un repaso a la carrera de la reconocida actriz francesa Juliette Binoche.Por último, la sección Iconos, dedicada a las grandes figuras del cine contemporáneo, presentará este año 33 títulos, un récord histórico frente a los 17 del año pasado.