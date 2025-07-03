Trump atribuye a los aranceles el aumento de inversiones y empleo en EEUU

Photo : KBS News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes 26 (hora local) que su política arancelaria está impulsando un repunte de la inversión y la creación de empleo en el país.En una reunión de Gabinete celebrada un día después de su cumbre con el presidente Lee Jae Myung, Trump explicó que grandes compañías han decidido ampliar su presencia en territorio estadounidense. Entre ellas mencionó la surcoreana Hyundai, que prevé generar 14.000 nuevos puestos de trabajo, y a Ford, que planea sumar otros 4.000.El secretario de Comercio, Howard Lutnick, respaldó estas declaraciones y aseguró que, gracias al capital procedente de Corea del Sur y Japón, se constituyó un Fondo de Seguridad Económica que la Casa Blanca presenta como resultado directo de la estrategia arancelaria.Lutnick recordó que Seúl se ha comprometido a desembolsar 350.000 millones de dólares y Tokio, 550.000 millones, a cambio de una reducción de los gravámenes. Además, añadió que estos recursos se orientarán a proyectos de infraestructura.No obstante, los planes concretos sobre la inversión surcoreana aún no se han detallado, mientras que el Departamento de Comercio adelantó que el anuncio oficial sobre el destino de los fondos japoneses se realizará a lo largo de esta semana.