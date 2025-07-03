Enviado especial ve probable una visita de Xi Jinping a Corea para la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

El expresidente de la Asamblea Nacional, Park Byeong Seug, quien viajó a Beijing como enviado especial del presidente Lee Jae Myung, afirmó que existe una alta probabilidad de que el dirigente chino, Xi Jinping, visite Corea del Sur para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en octubre en la ciudad de Gyeongju.En un encuentro con corresponsales en la embajada surcoreana, Park explicó que Lee envió a Xi una invitación formal mediante una carta personal y consideró que la asistencia del mandatario es muy probable, salvo que se produzca un contratiempo de peso.El enviado recordó que Xi no visita Corea del Sur desde hace once años, mientras que sus homólogos surcoreanos han viajado en varias ocasiones a China. En este sentido, subrayó que Seúl espera que el líder chino dé ahora prioridad a una visita al país.En el terreno cultural, Park señaló que la delegación planteó la necesidad de levantar las restricciones impuestas por Beijing a los contenidos coreanos. No obstante, admitió que persisten obstáculos significativos y que una apertura podría demorarse, ya que las autoridades chinas consideran prioritario mejorar primero la percepción de su país dentro de la sociedad surcoreana.