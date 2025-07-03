Menú principal Ver contenido

Política

Una encuesta revela que el 53% valora positivamente la cumbre entre Lee y Trump

Write: 2025-08-27 12:03:09Update: 2025-08-27 14:30:56

Photo : YONHAP News

Más de la mitad de los surcoreanos evaluó de forma positiva la reciente cumbre entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, según una encuesta publicada el miércoles 27.

El sondeo, realizado por la firma Realmeter a petición del diario 'Energy Economic News' (EKN), señala que el 53,1% de los consultados consideró positiva la reunión, mientras que el 41,5% la valoró negativamente y un 5,4% declaró no tener una opinión definida.

En relación con los resultados del encuentro bilateral, el 60,7% opinó que se habían alcanzado avances, frente al 34,6% que lo negó. Entre los logros mencionados destacan la ampliación de la cooperación económica en sectores como la construcción naval y la manufactura, el fortalecimiento de la confianza personal entre ambos líderes, los progresos en el diálogo sobre la paz en la península coreana y una mayor coordinación entre las alianzas de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.

El estudio, realizado el martes 26 mediante entrevistas telefónicas a números seleccionados aleatoriamente, contó con la participación de 507 personas mayores de 18 años. El margen de error es de 4,4 puntos porcentuales y el nivel de confianza, del 95%.
