Seis estadounidenses son investigados por lanzar botellas hacia Corea del Norte

Seis ciudadanos estadounidenses están siendo investigados por intentar enviar arroz, billetes de un dólar y Biblias a Corea del Norte mediante botellas de plástico lanzadas al mar desde la isla surcoreana de Ganghwa, en el municipio de Incheon.La Policía de Incheon informó el miércoles 26 de que los implicados, de entre 20 y 50 años, fueron remitidos a la Fiscalía en libertad, bajo sospecha de haber infringido la Ley Básica de Gestión de Desastres y Seguridad.Según las indagaciones, en la madrugada del 27 de junio intentaron poner a flote unas 1.300 botellas con arroz, dinero en efectivo y ejemplares de la Biblia, con el propósito de que alcanzaran las costas norcoreanas. Durante los interrogatorios, declararon que actuaban con fines misioneros.La isla de Ganghwa fue designada zona de peligro en noviembre de 2024 y está sujeta a una orden administrativa que prohíbe cualquier actividad de propaganda dirigida a Corea del Norte, incluidas las campañas de lanzamiento de folletos y otros objetos.