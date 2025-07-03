Lee y Trump coinciden en su estrategia de paz para la península, según Reunificación

Photo : YONHAP News

El ministro de Reunificación, Jung Dong Young, afirmó el martes 26 que el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, coincidieron durante la reciente cumbre bilateral en la Casa Blanca tanto en su visión sobre la paz en la península coreana como en el enfoque estratégico para alcanzarla.Según explicó el ministro a la prensa al día siguiente del encuentro, Lee insistió en la necesidad de reanudar las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, propuesta que fue recibida de manera positiva por Trump.Respecto a la intención expresada por el mandatario estadounidense de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, antes de que concluya el año, Jung señaló que dicho mensaje alimenta las expectativas de una cita temprana entre ambos dirigentes. No obstante, advirtió de que será imprescindible crear las condiciones adecuadas para que ese diálogo pueda materializarse.El ministro añadió que Trump se mostró dispuesto a considerar un posible encuentro con Kim en octubre, coincidiendo con la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gyeongju. En este sentido, destacó que el evento podría convertirse en una oportunidad concreta para reactivar el contacto entre Washington y Pyongyang, especialmente teniendo en cuenta que no está previsto que el presidente de EEUU regrese a Corea el próximo año.