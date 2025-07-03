Seúl niega haber recibido solicitudes de Washington sobre la propiedad de las bases militares

Photo : YONHAP News

El Gobierno aseguró el miércoles 27 que no ha recibido ninguna petición formal de la Casa Blanca para transferir la propiedad de los terrenos donde se ubican las bases militares de Estados Unidos en Corea del Sur.Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el Ejecutivo ha ofrecido de manera constante diversos tipos de apoyo, tanto directos como indirectos, con el fin de garantizar un entorno estable a las tropas estadounidenses estacionadas en la península. En este sentido, añadió que la cesión gratuita de suelo forma parte de esos esfuerzos y subrayó que Seúl continuará trabajando para mantener y mejorar las condiciones de su presencia.La declaración se produce después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, mencionara durante la reciente cumbre bilateral en Washington la posibilidad de reclamar la titularidad de dichos terrenos en el marco de sus planteamientos sobre el despliegue militar en Corea.