Hanwha invertirá 5.000 millones de dólares en su astillero de Filadelfia

Photo : YONHAP News

La compañía surcoreana Hanwha invertirá 5.000 millones de dólares en su astillero de la ciudad de Filadelfia (Estados Unidos). El anuncio se realizó el martes 26 (hora local) durante la ceremonia de bautizo del buque State of Maine, celebrada en las instalaciones de Hanwha Philly Shipyard y que contó con la presencia del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung.La inversión se enmarca en el fondo de cooperación para la industria naval, dotado con 150.000 millones de dólares, que ya había sido objeto de debate en las negociaciones arancelarias entre Seúl y Washington. Con estos recursos, Hanwha prevé habilitar dos nuevos diques de construcción, tres muelles adicionales y levantar una planta de producción de bloques de unas 40 hectáreas.El plan incluye también la incorporación de equipos automatizados, sistemas inteligentes de gestión de astilleros y nuevas medidas de seguridad desarrolladas por Hanwha Ocean. Con ello, la compañía pretende fabricar buques de alto valor añadido, como metaneros de gas natural licuado (GNL), así como suministrar módulos y bloques destinados a la construcción naval militar.Con estas iniciativas, el grupo espera elevar la capacidad de producción anual del astillero hasta 20 embarcaciones, frente a la cifra actual, que apenas alcanza entre una y una y media al año.En 2024, Hanwha adquirió Philly Shipyard por 100 millones de dólares. En la actualidad, Hanwha Ocean posee el 40% del astillero, mientras que Hanwha Systems, proveedor de soluciones de defensa, controla el 60% restante.