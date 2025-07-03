La Justicia evalúa la detención de Han Duck Soo por presunta complicidad en rebelión

Photo : YONHAP News

La Justicia decidirá el miércoles 27 si procede la detención del ex primer ministro Han Duck Soo, investigado por su presunta implicación en el intento fallido de imponer la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, durante el gobierno del expresidente Yoon Suk Yeol.El Tribunal Central de Seúl abrió a la 1:30 de la tarde la audiencia destinada a examinar la solicitud de arresto presentada contra Han. Entre los cargos que se le imputan figuran complicidad con líderes de insurrección, falsificación de documentos oficiales, destrucción de archivos públicos, falso testimonio y vulneración de la Ley de Registros Presidenciales.El equipo del fiscal especial Cho Eun Seok, encargado de las pesquisas, presentó un informe de 54 páginas en el que advierte de riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reincidencia, por lo que pidió su ingreso en prisión preventiva.Es la primera vez en la historia constitucional de Corea que un ex primer ministro comparece ante un tribunal para la revisión de una orden de detención.