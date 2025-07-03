Un diputado opositor niega aceptar sobornos en el caso de la Iglesia de la Unificación

Photo : YONHAP News

El diputado opositor Kweon Seong Dong, del partido Poder del Pueblo, compareció el miércoles 27 ante el equipo del fiscal especial Min Joong Ki por su presunta implicación en violaciones de la Ley de Fondos Políticos.Kweon acudió a las oficinas de Min para una sesión de interrogatorio celebrada por la mañana y, antes de ingresar, declaró ante la prensa que se considera inocente de todas las alegaciones de soborno.El legislador acusó a los investigadores de filtrar información confidencial a determinados medios, lo que —según aseguró— expuso públicamente las sospechas en su contra y dañó su reputación. Además, añadió que el fiscal especial "no puede inventar delitos inexistentes" y se comprometió a aclarar los hechos para demostrar su inocencia.De acuerdo con las pesquisas, Kweon presuntamente recibió en enero de 2022 alrededor de 100 millones de wones en fondos ilegales procedentes de la Iglesia de la Unificación. También se le atribuye haber aceptado una bolsa con dinero en efectivo entregada directamente ese mismo año por la líder de la organización religiosa, Han Hak Ja.Asimismo, se indaga la posible participación del exresponsable de la sede global de la iglesia, Yoon Young Ho, y del chamán Jeon Seong Bae, quienes supuestamente promovieron la inscripción masiva de feligreses en Poder del Pueblo antes de las elecciones primarias de marzo de 2023, con el objetivo de favorecer a Kweon en su aspiración a la presidencia de la formación.