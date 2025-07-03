El calor persiste con máximas de hasta 33ºC

Photo : YONHAP News

La ola de calor continuará el jueves 28 en gran parte de Corea, con sensaciones térmicas que superarán los 33ºC en la mayoría de las regiones.Según el pronóstico, las temperaturas mínimas oscilarán entre 20ºC y 25ºC por la mañana, mientras que las máximas alcanzarán valores de entre 29ºC y 33ºC durante la tarde.En la isla de Jeju se prevén lluvias aisladas en horas de la tarde, con acumulados estimados de entre 5 y 20 milímetros.La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos o moderados en todo el país gracias a una adecuada dispersión atmosférica.