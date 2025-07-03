Menú principal Ver contenido

Economía

La Bolsa cierra con una leve subida

Write: 2025-08-27 15:49:28Update: 2025-08-27 16:29:30

La Bolsa cierra con una leve subida

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el miércoles 27 con un avance del 0,25% respecto al martes, hasta situarse en 3.187,16 puntos.

Durante la jornada, el indicador llegó a caer hasta las 3.165,77 unidades, pero posteriormente recuperó terreno y se mantuvo en torno a los 3.180 puntos. Finalmente logró terminar en positivo pese a la persistente presión vendedora de los inversores extranjeros.

El índice tecnológico KOSDAQ también concluyó al alza, aunque con una variación mínima del 0,01%, y alcanzó los 801,72 puntos.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se debilitó frente al dólar estadounidense, que avanzó 0,5 unidades y se cotizó a 1.396,3 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.
