La Bolsa cierra con una leve subida

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el miércoles 27 con un avance del 0,25% respecto al martes, hasta situarse en 3.187,16 puntos.Durante la jornada, el indicador llegó a caer hasta las 3.165,77 unidades, pero posteriormente recuperó terreno y se mantuvo en torno a los 3.180 puntos. Finalmente logró terminar en positivo pese a la persistente presión vendedora de los inversores extranjeros.El índice tecnológico KOSDAQ también concluyó al alza, aunque con una variación mínima del 0,01%, y alcanzó los 801,72 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se debilitó frente al dólar estadounidense, que avanzó 0,5 unidades y se cotizó a 1.396,3 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.