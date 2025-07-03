El tribunal rechaza la detención de Han Duck Soo

Photo : YONHAP News

El Tribunal Central de Seúl ha rechazado la petición del equipo del fiscal especial Cho Eun Seok de detener al ex primer ministro Han Duck Soo, acusado de estar implicado en el intento fallido de imponer la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, durante el mandato del expresidente Yoon Suk Yeol.Tras la vista celebrada el miércoles 27, la corte argumentó que existen dudas razonables en torno a la valoración jurídica de los hechos y a la participación de Han. Asimismo, señaló que, a la luz de las pruebas reunidas hasta ahora, el estado de la investigación y la situación actual del ex primer ministro, no se aprecia un riesgo significativo de destrucción de evidencias más allá de lo que ampara su derecho a la defensa.El tribunal también consideró que, en función de la trayectoria profesional de Han, su edad, domicilio, vínculos familiares y la cooperación mostrada durante las diligencias, resulta poco probable que exista riesgo de fuga.