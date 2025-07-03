Lee Jae Myung regresa a Corea tras su visita oficial a Japón y EEUU

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung regresó a Seúl en la madrugada del jueves 28 tras concluir una gira que incluyó visitas a Japón y a Estados Unidos, donde mantuvo encuentros con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, y con el presidente estadounidense, Donald Trump.El viaje se interpreta como un intento de sentar las bases para impulsar la cooperación tripartita entre Seúl, Washington y Tokio. En este marco, Lee buscó mejorar las relaciones bilaterales con el Gobierno nipón, reafirmar la solidez de la alianza con la Casa Blanca y abrir un canal de confianza con Trump.De vuelta en la capital surcoreana, el mandatario tiene previsto reunirse con sus principales secretarios y asesores para evaluar los resultados de la gira y abordar los asuntos internos más urgentes.