El APEC emite una declaración conjunta sobre la importancia de la industria cultural

Photo : YONHAP News

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) emitió una declaración conjunta en la que subraya la importancia de la industria cultural y su impacto económico.La declaración fue adoptada al término del Diálogo de Alto Nivel sobre Industria Cultural del APEC, celebrado en la ciudad surcoreana de Gyeongju. Durante el encuentro, los representantes de los países miembros destacaron de manera unánime el papel de la cultura y la innovación, así como la relevancia de la creatividad y de la distribución de contenidos a través de tecnologías digitales y de la inteligencia artificial (IA).No obstante, la propuesta inicial de incluir la creación de un "sistema de cooperación sostenible basado en el respeto a la diversidad cultural" quedó finalmente fuera del texto debido a la oposición de algunos Estados miembros. En su lugar, se acordó reforzar el intercambio cultural entre naciones y mantener abiertos los debates sobre esta cuestión.A la reunión asistieron altos cargos responsables de las políticas culturales de los veinte países que integran el foro. Entre ellos, el ministro de Educación y Cultura de Japón, Toshiko Abe; la ministra de las Culturas de Chile, Carolina Arredondo; el ministro de Cultura de Indonesia, Fadli Zon; y el ministro de Cultura de Perú, Fabricio Valencia, entre otros.