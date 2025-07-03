Seúl, Washington y Tokio denuncian el empleo ilegal de norcoreanos en el extranjero

Photo : KCNA / Yonhap News

Corea del Sur, Estados Unidos y Japón han expresado su preocupación por el empleo ilegal de trabajadores norcoreanos en el extranjero y por las actividades encubiertas que estos realizan fuera de su territorio.En una declaración conjunta emitida el miércoles 27, los tres Gobiernos advirtieron de los riesgos que plantean las prácticas ilícitas de Pyongyang, entre ellas el envío de mano de obra al exterior y la infiltración de técnicos en empresas tecnológicas de otros países mediante identidades robadas o documentos falsificados. Según señalaron, estos mecanismos permiten al régimen obtener divisas para financiar su programa de misiles y armas de destrucción masiva.Las autoridades de Seúl, Washington y Tokio subrayaron además que muchos de los técnicos norcoreanos desplegados en el extranjero están vinculados directa o indirectamente a operaciones ilícitas en el ciberespacio, con un impacto creciente en sectores como el de la tecnología de cadenas de bloques, más conocida como 'blockchain'.Ante esta situación, la alianza trilateral instó a las compañías a extremar la vigilancia y revisar con detalle las solicitudes de empleo. Además, recalcaron que contratar o subcontratar a personal enviado por Corea del Norte no solo podría derivar en el robo de secretos industriales, propiedad intelectual o capital, sino también acarrear un grave daño reputacional y consecuencias legales.