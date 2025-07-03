Kim Jong Un supervisa a francotiradores y plantea crear un centro de instrucción

Photo : YONHAP News

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, visitó una base de entrenamiento de operaciones especiales, donde inspeccionó la preparación de unidades de francotiradores y subrayó la importancia de contar con armamento avanzado y una instrucción práctica, según informó el jueves 28 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA).Durante su recorrido, Kim elogió el nuevo fusil de precisión diseñado y desarrollado este año por la Academia de Ciencias de la Defensa, y expresó su satisfacción por que las unidades estén equipadas con lo que describió como "el arma más moderna".En la base, que depende directamente del Estado Mayor del Ejército Popular de Corea, el dirigente norcoreano destacó el papel de los francotiradores en el combate. En este sentido, instó a redoblar los esfuerzos para reforzar "de forma drástica" las fuerzas de operaciones especiales y a fortalecer las secciones dedicadas al tiro de larga distancia.Kim añadió que la Comisión Militar Central del gobernante Partido de los Trabajadores estudiará la creación de un centro de instrucción específico para este tipo de tropas bajo la autoridad del Estado Mayor.