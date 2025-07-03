Concluye el ejercicio militar conjunto Ulchi Freedom Shield con EEUU

Photo : YONHAP News

El ejercicio militar conjunto Ulchi Freedom Shield, llevado a cabo por las fuerzas surcoreanas y estadounidenses, concluyó el jueves 28. Las maniobras, iniciadas el 18 de agosto, incluyeron simulacros de puesto de mando y entrenamientos de campo.De carácter anual y defensivo, la actividad tuvo como objetivo revisar y reforzar la capacidad de operaciones combinadas entre ambas naciones. Según el Estado Mayor Conjunto, se desarrolló sobre la base de amenazas reales y de análisis recientes de escenarios de guerra, con el propósito de mejorar el nivel de preparación ante eventuales conflictos.Algunas maniobras de campo, diseñadas para simular un entorno más cercano al de un frente de batalla real, fueron pospuestos para septiembre. Aunque las autoridades surcoreanas atribuyeron la decisión a la ola de calor, analistas consideran que también pudo influir la presión ejercida por las protestas de Corea del Norte.En esta edición de Ulchi Freedom Shield participaron igualmente tropas de varios países miembros del Comando de las Naciones Unidas con el fin de evaluar la competencia en gestión multinacional de crisis y la respuesta ante riesgos emergentes, como los ciberataques.