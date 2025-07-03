El tipo de referencia se mantiene en el 2,5% anual

Photo : YONHAP News

El Banco de Corea decidió el jueves 28 mantener sin cambios el tipo de interés de referencia, que se conserva en el 2,5% anual. Es el segundo mes consecutivo en que la institución opta por congelar su política monetaria, después de los cuatro recortes aplicados entre octubre de 2024 y mayo de este año, que redujeron la tasa desde el 3,25% hasta el nivel actual.Según explicó la entidad, aunque comienzan a percibirse señales incipientes de recuperación de la demanda interna, considera necesario esperar antes de introducir nuevas modificaciones en los tipos de interés. En este sentido, subrayó la importancia de actuar con cautela y de vigilar de cerca factores que pueden comprometer la estabilidad financiera, como la evolución del precio de la vivienda en el área metropolitana de Seúl y el elevado endeudamiento de los hogares.No obstante, el banco central adelantó que, por el momento, se inclina por mantener una orientación monetaria expansiva, con tipos de interés bajos, a fin de contrarrestar los riesgos de desaceleración económica.