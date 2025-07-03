El uso de móviles en las aulas quedará prohibido por ley a partir de marzo de 2026

Photo : KBS News

Corea prohibirá por ley el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos digitales personales en las aulas a partir de marzo de 2026, coincidiendo con el inicio del primer semestre académico.La medida está incluida en la enmienda a la Ley de Educación Escolar, aprobada el miércoles 27 por el pleno de la Asamblea Nacional. La norma entrará en vigor el 1 de marzo del próximo año.La restricción se aplicará a los estudiantes de todos los niveles educativos, desde primaria hasta bachillerato, aunque contempla excepciones en determinados casos: alumnos con alguna discapacidad física o intelectual, situaciones de emergencia o usos estrictamente vinculados al aprendizaje. Incluso en estos supuestos, el empleo de dispositivos requerirá la autorización expresa del director del centro y del profesorado responsable.Con esta reforma legal, el Gobierno refuerza las directrices establecidas en septiembre de 2023 por el Ministerio de Educación, que ya limitaban la utilización en el aula de aparatos electrónicos portátiles como smartphones, ordenadores portátiles o tablets.