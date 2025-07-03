Kim Jong Un visitará China por invitación de Xi Jinping

Photo : YONHAP News

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, asistirá a la ceremonia por el 80º aniversario de la victoria de China sobre Japón.Según informó el jueves 28 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), el presidente chino, Xi Jinping, invitó al dirigente norcoreano a participar en el desfile militar que se celebrará el 3 de septiembre en Beijing, en conmemoración de la victoria en la denominada Guerra de Resistencia contra Japón y en la Guerra Mundial Antifascista.Está previsto que a las celebraciones acudan mandatarios y representantes de 26 países, entre ellos el presidente de Rusia, Vladímir Putin. En representación de Corea del Sur asistirá el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik.