An Se Young se acerca a su segundo título mundial de bádminton

Photo : YONHAP News

La surcoreana An Se Young, número uno del ranking mundial de bádminton femenino, continúa firme en su camino hacia la consecución de su segundo título de campeona mundial.El Campeonato Mundial de la BWF, que se disputa actualmente en París, vivió el miércoles 27 (hora local) una nueva victoria de An, quien se impuso con claridad por 2-0 a la alemana Yvonne Li para asegurarse su pase a los octavos de final. En la siguiente ronda se medirá a la canadiense Michelle Li, actual número 16 del mundo.La representación surcoreana mantiene un papel destacado en el torneo. En la modalidad individual femenina también avanzó a los octavos Sim Yu Jin, mientras que en el cuadro masculino lo hizo Jeon Hyeok Jin. En dobles femeninos, alcanzaron la misma instancia las parejas Lee Soo Hee-Baek Ha Na y Kim Hye Jeong-Kong Hee Yong.