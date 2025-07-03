La gira diplomática de Lee refuerza la cooperación entre Seúl, Washington y Tokio

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung regresó a Corea en la madrugada del jueves 28 tras concluir una gira diplomática que incluyó visitas a Japón y Estados Unidos. El balance general es que el desplazamiento no solo sirvió para reforzar la alianza entre Seúl y Washington, sino también para sentar las bases de una mayor colaboración tripartita con Tokio.En la capital japonesa, primera escala del viaje oficial, Lee mantuvo un encuentro con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, tras el cual emitieron una declaración conjunta en la que subrayaron su voluntad de mejorar las relaciones entre ambos países.Posteriormente, en EEUU, el mandatario surcoreano celebró una cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el que abordaron asuntos de cooperación económica, con especial atención al sector de la construcción naval, y el gasto en defensa. En relación con la asociación trilateral que incluye a Japón, Lee destacó que constituirá uno de los ejes centrales de su política exterior.