Los aranceles de Trump frenarán el crecimiento económico de Corea en 2025

Photo : YONHAP News

Los aranceles recíprocos del 15% impuestos por Estados Unidos a los productos procedentes de Corea del Sur, acordados en la última ronda de negociaciones comerciales entre ambos países, supondrán un lastre para el crecimiento económico y las exportaciones, según un informe del Banco de Corea titulado "Implicaciones de la política arancelaria de la Casa Blanca para la economía nacional".El PIB surcoreano se reducirá este año en 0,45 puntos porcentuales como consecuencia de los gravámenes aplicados por Washington. El banco central prevé que en 2025 la caída se amplíe hasta los 0,6 puntos.El retroceso obedece principalmente a la ralentización de las ventas hacia el mercado estadounidense, un efecto que, según la institución, terminará repercutiendo en el comercio exterior en su conjunto.Las estimaciones apuntan a que, en comparación con el periodo previo a la entrada en vigor de las nuevas tarifas, las exportaciones a EEUU descenderán un 7%. Los sectores más afectados serán aquellos sujetos a tasas más elevadas o con mayor peso en las distribuciones a territorio estadounidense, como el acero, los automóviles y la maquinaria.