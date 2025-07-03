Menú principal Ver contenido

Seúl afronta otra noche tropical en plena ola de calor

Write: 2025-08-28 14:21:02Update: 2025-08-28 15:06:16

Photo : YONHAP News

Seúl volverá a experimentar el jueves 28 el fenómeno de la noche tropical, con temperaturas que no descenderán de los 25ºC ni siquiera después de la puesta del sol.

Aunque se prevén lluvias de entre 5 y 30 milímetros en distintas regiones durante la noche, estas no serán suficientes para aliviar la ola de calor que afecta a gran parte del territorio.

Para el viernes 29, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 22ºC y los 27ºC, hasta tres unidades más que la jornada anterior, mientras que las máximas se mantendrán en niveles similares, entre los 29ºC y los 35ºC.

Las precipitaciones se disiparán a lo largo de la mañana, pero se espera que regresen durante el fin de semana en áreas del centro del país.
