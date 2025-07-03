El KOSPI sube un 0,3% mientras el KOSDAQ retrocede

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, avanzó el jueves 28 un 0,29% respecto al miércoles y culminó en 3.196,32 puntos.El indicador abrió con pérdidas tras las noticias negativas llegadas desde Estados Unidos, entre ellas la caída en el precio de las acciones de la multinacional Nvidia, pero logró repuntar en la sesión vespertina.En contraste, el índice tecnológico KOSDAQ concluyó en 798,43 puntos, lo que supone un descenso del 0,41% respecto a la jornada anterior.En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que retrocedió 8,7 unidades y se cotizó a 1.387,6 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.