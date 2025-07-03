Lee Jae Myung mantiene su primera llamada con los líderes de Kirguistán y Tayikistán

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung mantuvo el jueves 28 sus primeras conversaciones telefónicas con los mandatarios de Kirguistán, Sadyr Japarov, y de Tayikistán, Emomali Rahmon, desde que asumió el cargo.La portavoz de la Oficina Presidencial, Kang Yu Jung, explicó que durante la llamada con Japarov, ambos líderes coincidieron en la necesidad de seguir impulsando la asociación estratégica integral entre Seúl y Biskek. En este sentido, subrayó el crecimiento reciente del comercio bilateral y el aumento de los intercambios entre ciudadanos de ambas naciones.Lee expresó también su voluntad de reforzar la cooperación práctica en sectores como las cadenas de suministro y la energía, y destacó los abundantes recursos minerales y el potencial hidroeléctrico de Kirguistán. Asimismo, solicitó al dirigente kirguís una atención especial hacia la comunidad coreana residente en el país centroasiático.En cuanto al diálogo con Rahmon, el presidente surcoreano propuso intensificar la colaboración y ampliar los intercambios. Según la portavoz, abordó con el mandatario tayiko la posibilidad de extender la asociación a los ámbitos ferroviario, de transporte e infraestructuras.Finalmente, Lee acordó con Japarov y Rahmon mantener una comunicación estrecha con vistas a la próxima Cumbre Corea del Sur-Asia Central, que Seúl tiene previsto acoger el próximo año.