Lee y Trump podrían coincidir en la Asamblea General de la ONU

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, podrían coincidir en Nueva York a finales de septiembre con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.La Casa Blanca confirmó que Trump intervendrá el 23 de septiembre ante el plenario del hemiciclo, donde expondrá las directrices fundamentales de su política económica y exterior.Por su parte, la presencia de Lee se considera muy probable, ya que Corea del Sur ostenta ese mes la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente.En caso de celebrarse un encuentro bilateral, ambos mandatarios tendrían sobre la mesa varios asuntos clave de la relación entre Seúl y Washington, entre ellos las negociaciones arancelarias, la posible redistribución de tropas estadounidenses en la península en caso de emergencia y el reparto de costes de la defensa conjunta.