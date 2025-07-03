Menú principal Ver contenido

Aumentan en julio la producción, el consumo y la inversión en equipos

Write: 2025-08-29 09:26:12Update: 2025-08-29 09:57:55

Aumentan en julio la producción, el consumo y la inversión en equipos

Photo : YONHAP News

La producción industrial, el consumo y la inversión en equipos registraron en julio un crecimiento respecto al mes anterior, según informó el viernes 29 la Oficina Nacional de Estadística.

La producción industrial avanzó un 0,3% en julio, su segundo aumento mensual consecutivo. Por su parte, las ventas minoristas, consideradas un indicador clave del gasto de los hogares, se incrementaron un 2,5%, lo que supone también su segundo repunte intermensual.

La inversión en equipos mostró un alza aún más significativa, con una subida del 7,9% en comparación con junio, tras haber acumulado cuatro meses seguidos de descensos.
