Un senador estadounidense destaca la buena sintonía entre Lee y Trump tras la cumbre

Photo : YONHAP News

El senador estadounidense de origen coreano Andy Kim, representante por el estado de Nueva Jersey, valoró de forma positiva la reciente cumbre bilateral entre los presidentes Lee Jae Myung y Donald Trump. El legislador, miembro del Partido Demócrata, señaló que la reunión evidenció una "sólida relación de trabajo" entre ambos mandatarios.En declaraciones a corresponsales coreanos en el Capitolio, Kim subrayó que la cita puso de relieve compromisos relevantes, como la participación confirmada de Trump en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para finales de octubre en la ciudad surcoreana de Gyeongju, así como el énfasis compartido en reforzar la colaboración tripartita entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.El parlamentario añadió que, tras mantener conversaciones con senadores de ambos partidos, percibió una valoración mayoritariamente favorable del encuentro. A su juicio, permitió a Lee estrechar vínculos tanto con Trump como con Washington, además de sentar las bases para una relación más sustancial entre los dos países.Asimismo, destacó que la disposición del Gobierno surcoreano a intensificar la cooperación en sectores como la construcción naval, junto con los planes de inversión en el mercado estadounidense, fueron recibidos con una acogida positiva tanto en la Casa Blanca como en el Congreso.