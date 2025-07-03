La Presidencia asegura que conocía de antemano la visita de Kim Jong Un a China

Photo : YONHAP News

El jefe de la Secretaría de la Presidencia, Kang Hoon Sik, aseguró el jueves 28 que el Gobierno conocía de antemano los planes del líder norcoreano, Kim Jong Un, de viajar a Beijing para participar en los actos conmemorativos por el 80º aniversario de la victoria de China sobre Japón, previstos para el 3 de septiembre.En una rueda de prensa en la Oficina Presidencial, Kang explicó que las agencias competentes habían informado con antelación sobre la agenda de Corea del Norte y que, incluso en la mañana del mismo día, recibió reportes de que el anuncio oficial sería divulgado en breve.El alto cargo subrayó que Seúl espera que los lazos entre Pyongyang y Beijing evolucionen de manera que contribuyan tanto a la desnuclearización de la península como a la estabilidad regional. Además, recordó que los canales de diálogo y cooperación intercoreanos siguen disponibles.Preguntado sobre la posibilidad de que la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para finales de octubre en la ciudad surcoreana de Gyeongju, pueda convertirse en escenario de un nuevo encuentro entre Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Kang consideró relevante que este último haya manifestado su voluntad de retomar las conversaciones.Sin embargo, precisó que aún no es momento de concretar fechas ni formatos. Aun así, señaló que el hecho de que el mandatario estadounidense no haya descartado la opción podría facilitar la apertura de nuevos canales de comunicación entre las dos Coreas.