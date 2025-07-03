La ONU pone fin a la misión de paz en Líbano tras casi medio siglo

Photo : YONHAP News

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la finalización de la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (UNIFIL), desplegada en el sur del país desde 1978.Según informaron agencias internacionales, la misión cesará oficialmente sus actividades el 31 de diciembre de 2026 y comenzará a lo largo de 2027 un proceso de reducción y retirada gradual.Con esta decisión se pondrá fin a una de las operaciones de paz más antiguas de la organización, creada en marzo de 1978 mediante las resoluciones 425 y 426 para estabilizar el Líbano tras la invasión de Israel y en pleno contexto de guerra civil. Posteriormente, su mandato se amplió con el objetivo de respaldar al Gobierno libanés en la recuperación de su autoridad, frenar el tráfico ilegal de armas y contener la influencia de la milicia chií Hezbolá.Actualmente, UNIFIL cuenta con unos 10.000 efectivos procedentes de más de 50 países. Entre ellos figura el contingente surcoreano Dongmyeong, desplegado desde 2007 y especializado en labores de disuasión frente a grupos armados e interceptación de armamento ilegal.