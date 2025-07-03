Seúl resalta los consensos en Washington pese a la falta de declaración conjunta

Photo : YONHAP News

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Rac, afirmó que la cumbre celebrada en Washington entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, no concluyó con una declaración conjunta, aunque sí permitió avanzar en "amplios consensos" en distintas áreas.En una entrevista concedida a la cadena JTBC el jueves 28, Wi explicó que ambas partes llegaron a acordar un borrador, pero este no llegó a transformarse en un documento oficial. Además, recordó que no todos los encuentros de alto nivel derivan necesariamente en una nota conjunta y puso como ejemplo la reciente cumbre entre Corea del Sur y Japón, que produjo un comunicado por primera vez en 17 años.El alto funcionario destacó que gran parte de las conversaciones entre los mandatarios fue transmitida en directo, mientras que los asuntos restantes se dieron a conocer posteriormente mediante ruedas de prensa.Según señaló, los consensos alcanzados constituyen una base sólida para futuras negociaciones y expresó su confianza en que estas podrán cerrarse de forma satisfactoria en las próximas rondas de diálogo.