Corea abre a consulta pública el acuerdo sobre comercio digital con la UE

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Industria, Comercio y Energía anunció que el borrador del Acuerdo de Comercio Digital (DTA) con la Unión Europea (UE) estará disponible para consulta pública entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre.Durante ese periodo, la ciudadanía podrá revisar el documento, disponible tanto en coreano como en inglés en el portal gubernamental de tratados de libre comercio (www.fta.go.kr), y presentar sus observaciones.Las negociaciones del pacto concluyeron en marzo pasado. El texto busca establecer un marco normativo adaptado a la era de la transformación digital, con el objetivo de impulsar el comercio electrónico, facilitar el intercambio de datos y reforzar la protección de los consumidores en línea.Una vez recopiladas y evaluadas las aportaciones del público, el Ejecutivo elaborará la versión definitiva en coreano y avanzará en los procedimientos internos necesarios para proceder a la firma oficial del acuerdo.