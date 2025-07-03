El equipo del fiscal especial imputa a la ex primera dama por cargos de corrupción

Photo : YONHAP News

La ex primera dama Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, ha sido imputada por el equipo del fiscal especial Min Joong Ki, que le atribuye varios cargos vinculados a presuntas irregularidades de corrupción.Según la investigación, Kim y Yoon supuestamente recibieron encuestas electorales gratuitas de un intermediario político en 58 ocasiones durante la campaña presidencial de 2022. Además, se sospecha que ambos presionaron al entonces partido oficialista, Poder del Pueblo, para favorecer la designación de un candidato afín en las elecciones parciales celebradas ese mismo año.Kim afronta igualmente acusaciones por su posible implicación en un esquema de manipulación bursátil entre 2009 y 2012, así como por presuntamente haber aceptado artículos de lujo entregados por la Iglesia de la Unificación, a través de un chamán, a cambio de favores relacionados con asuntos de la organización religiosa.El caso constituye un precedente en la historia reciente de Corea, al tratarse de la primera ocasión en la que una ex primera dama es procesada mientras permanece en prisión preventiva. También es el primer proceso judicial en el que un exmandatario y su cónyuge comparecen simultáneamente ante la Justicia estando ambos bajo custodia.