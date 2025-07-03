Lee Jae Myung lidera su primera reunión de Gabinete tras su gira por EEUU y Japón

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung lideró el viernes 29 su primera reunión de Gabinete después de regresar de su gira por Japón y Estados Unidos.Durante la sesión, el mandatario agradeció a la ciudadanía el apoyo recibido durante el viaje. Asimismo, expresó su reconocimiento a los empresarios y medios de comunicación que lo acompañaron, y subrayó el espíritu de trabajo conjunto.Lee destacó que la confianza generada en sus encuentros bilaterales servirá como base para defender los intereses nacionales y fortalecer la cooperación con los países vecinos. También hizo hincapié en la necesidad de un esfuerzo conjunto que trascienda las líneas partidistas a fin de consolidar los resultados obtenidos.Asimismo, adelantó que convocará próximamente a los dirigentes de los partidos oficialista y opositor para informarles directamente de los logros de la gira y reforzar el respaldo político a las iniciativas que de ella se deriven.