Seis de cada diez coreanos consideran beneficiosa la cumbre entre Lee y Trump

Photo : YONHAP News

Seis de cada diez ciudadanos surcoreanos valoran positivamente la reciente cumbre entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, según un sondeo publicado por la encuestadora Gallup Corea.El 58% de los participantes opinó que el encuentro fue beneficioso para los intereses nacionales, frente a un 23% que consideró que no tuvo efectos positivos, mientras que el 18% restante no expresó una postura definida.El estudio incluyó además un apartado sobre la percepción hacia los líderes de países vecinos. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, registró el mayor nivel de simpatía, con un 27%, seguido por Trump, con un 24%. Más lejos quedaron el presidente chino, Xi Jinping, con un 10%, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, con un 4%.La consulta también reflejó un repunte en el índice de aprobación del gobierno de Lee, que subió tres puntos hasta situarse en el 59%, tras dos semanas consecutivas de descenso. El respaldo se atribuye principalmente a su política exterior (21%), seguida de la gestión económica y de los asuntos cotidianos (12%), así como a valoraciones generales sobre su desempeño (11%).La encuesta se realizó entre el martes 26 y el jueves 28 a una muestra representativa de 1.000 ciudadanos mayores de 18 años, mediante entrevistas telefónicas a números móviles seleccionados de forma aleatoria. El margen de error es de 3,1 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.