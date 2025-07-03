Los partidos fijan sus prioridades legislativas ante la apertura de la Asamblea Nacional

Photo : YONHAP News

Los principales partidos políticos celebraron esta semana reuniones internas para definir su estrategia legislativa de cara a la apertura de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, prevista para el 1 de septiembre.El oficialista Partido Democrático concluyó un encuentro de dos días con la aprobación de una resolución en la que expresó su compromiso de asumir la responsabilidad de "normalizar" el país en calidad de fuerza gobernante. La formación subrayó que centrará sus esfuerzos en revitalizar la economía de los ciudadanos, superar divisiones internas y avanzar en las iniciativas legislativas pendientes. En relación con la reforma de la Fiscalía, adelantó que procurará coordinar posiciones con el Ejecutivo para evitar enfrentamientos.Por su parte, la principal fuerza opositora, Poder del Pueblo, clausuró también unas jornadas de dos días en las que seleccionó un centenar de proyectos de ley que considera prioritarios para el próximo periodo parlamentario. Entre ellos figura una enmienda a la Ley de Indultos que busca excluir de la potestad presidencial de conceder perdones al propio jefe del Estado y a cualquier persona que haya sido su cómplice. Asimismo, incluyeron medidas dirigidas a impulsar el desarrollo de industrias de alta tecnología y a reducir la carga fiscal en materia de sucesiones y donaciones.