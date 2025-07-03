Menú principal Ver contenido

Política

Han Duck Soo es imputado por presunta complicidad en un delito de rebelión

Write: 2025-08-29 14:08:02Update: 2025-08-29 14:19:03

Han Duck Soo es imputado por presunta complicidad en un delito de rebelión

Photo : YONHAP News

El equipo del fiscal especial Cho Eun Seok, encargado de las pesquisas sobre la fallida imposición de la ley marcial del 3 de diciembre de 2024 por el expresidente Yoon Suk Yeol, anunció el viernes 29 la imputación sin detención del ex primer ministro Han Duck Soo. La decisión se produce apenas dos días después de que el Tribunal Central de Seúl rechazara la solicitud de orden de arresto en su contra.

Han enfrenta seis cargos, entre ellos complicidad con el líder del intento de rebelión, falsificación de documentos oficiales y falso testimonio. Según los investigadores, no solo toleró la declaración de la ley marcial, sino que también la respaldó con la expectativa de que prosperara.

El equipo de Cho subrayó que espera una resolución prudente por parte de la Justicia con el objetivo de evitar la repetición de tragedias históricas en el futuro.
