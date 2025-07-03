La economía norcoreana registra en 2024 su mayor expansión en ocho años

Photo : YONHAP News

La economía de Corea del Norte creció un 3,7% en 2024, su mayor avance en ocho años, según los cálculos publicados el viernes 29 por el Banco de Corea.El informe situó el PIB real del país en 36,96 billones de wones, frente a los 35,64 billones del año anterior. Con ello, la economía norcoreana encadenó dos ejercicios consecutivos de expansión tras el 3,1% de 2023 y logró su tasa más elevada desde 2016, cuando había registrado un 3,9%.De acuerdo con el banco central surcoreano, el repunte estuvo impulsado principalmente por el desarrollo de la manufactura, la construcción y la minería, respaldadas tanto por la ejecución de proyectos estatales como por el estrechamiento de la cooperación con Rusia.El ingreso nacional bruto (INB) nominal de Corea del Norte se estimó en 44,4 billones de wones, lo que representa apenas un 1,7% de los 2.593,9 billones de Corea del Sur. En términos per cápita, el INB norcoreano alcanzó 1,72 millones de wones, frente a los 50,12 millones surcoreanos.En el ámbito comercial, el volumen total de intercambios externos descendió un 2,6%, hasta los 2.700 millones de dólares. Las exportaciones aumentaron un 10,8%, hasta 360 millones de dólares, mientras que las importaciones cayeron un 4,4%, hasta 2.340 millones.