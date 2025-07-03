El turismo extranjero en Corea creció un 23% en julio

Photo : YONHAP News

El número de visitantes extranjeros que viajaron a Corea del Sur en julio ascendió a 1.733.199 personas, lo que supone un aumento del 23,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos de la Organización de Turismo de Corea.La cifra no solo consolida la recuperación del sector tras la pandemia de COVID-19, sino que además supera en un 119,7% los niveles previos a la crisis sanitaria de 2019.Por nacionalidades, los turistas chinos encabezaron la lista con 602.147 visitantes, lo que representa el 34,7% del total. Les siguieron los procedentes de Japón, Taiwán, Estados Unidos y Hong Kong.En el acumulado de enero a julio de este año, el país recibió 10,56 millones de turistas internacionales, un 15,9% más que en el mismo periodo de 2024 y equivalente al 106,8% del nivel registrado en 2019.En contraste, los viajes al extranjero de ciudadanos surcoreanos experimentaron una caída del 2,7% en julio, con un total de 2.435.291 trayectos, lo que equivale al 92,2% del volumen alcanzado en 2019. Entre enero y julio de 2025, 17 millones de surcoreanos se desplazaron al exterior, cifra que representa el 96,3% del nivel previo a la pandemia.