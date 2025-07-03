El turismo extranjero en Corea creció un 23% en julio

El número de visitantes extranjeros que viajaron a Corea del Sur en julio ascendió a 1.733.199 personas, lo que supone un aumento del 23,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos de la Organización de Turismo de Corea.
La cifra no solo consolida la recuperación del sector tras la pandemia de COVID-19, sino que además supera en un 119,7% los niveles previos a la crisis sanitaria de 2019.
Por nacionalidades, los turistas chinos encabezaron la lista con 602.147 visitantes, lo que representa el 34,7% del total. Les siguieron los procedentes de Japón, Taiwán, Estados Unidos y Hong Kong.
En el acumulado de enero a julio de este año, el país recibió 10,56 millones de turistas internacionales, un 15,9% más que en el mismo periodo de 2024 y equivalente al 106,8% del nivel registrado en 2019.
En contraste, los viajes al extranjero de ciudadanos surcoreanos experimentaron una caída del 2,7% en julio, con un total de 2.435.291 trayectos, lo que equivale al 92,2% del volumen alcanzado en 2019. Entre enero y julio de 2025, 17 millones de surcoreanos se desplazaron al exterior, cifra que representa el 96,3% del nivel previo a la pandemia.