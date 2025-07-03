El KOSPI cierra a la baja pese al repunte inicial

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, concluyó el viernes 29 con un retroceso del 0,32% y culminó en 3.186,01 puntos.Durante la mañana, el indicador llegó a superar momentáneamente la barrera de los 3.200 puntos, impulsado por el buen desempeño de Wall Street. Sin embargo, la presión vendedora ejercida por inversores extranjeros revirtió la tendencia y lo llevó a cerrar en negativo.El índice tecnológico KOSDAQ también finalizó a la baja, al descender un 0,19% hasta situarse en los 796,91 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que avanzó 2,5 wones y se cotizó en 1.390,1 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.