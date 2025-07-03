Kim Jong Un podría viajar a Beijing el 1 de septiembre

Photo : YONHAP News

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, podría partir hacia Beijing el lunes 1 para asistir a las celebraciones del 80º aniversario de la victoria de China sobre Japón, previstas para el miércoles 3, según las especulaciones.El desplazamiento se realizaría en tren y la comitiva cruzaría la ciudad fronteriza de Dandong, en el noreste de China, durante la noche.La elección de este trayecto guarda similitud con la visita de Kim a la capital china en 2019, cuando también utilizó el ferrocarril y evitó viajar en su avión personal, el Chammae 1. En los últimos años, el dirigente norcoreano ha optado de manera sistemática por el tren en sus viajes al extranjero.De acuerdo con fuentes locales, en las inmediaciones de las vías por las que se prevé que circule el convoy ya se han intensificado las medidas de seguridad, con controles a los turistas, un despliegue adicional de agentes de vigilancia y la suspensión parcial del servicio ferroviario que conecta Dandong con Beijing.