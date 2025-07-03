El líder de Corea del Norte supervisa una nueva fábrica de misiles antes de su visita a China

Photo : YONHAP News

El mandatario norcoreano, Kim Jong Un, supervisó una nueva fábrica de misiles en vísperas de su visita prevista a China. En concreto, examinó en detalle un sistema automatizado de producción de proyectiles basado en una cadena transportadora, según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el lunes 1.Kim aseguró que la puesta en marcha de un proceso de fabricación modernizado, diseñado para cubrir las necesidades futuras de la fuerza de misiles del Ejército, ha permitido incrementar con rapidez la capacidad nacional de producción. A su juicio, esta mejora ofrece una base sólida para reforzar el poder de combate de las principales unidades de armamento, en línea con los planes previamente establecidos.Aunque la agencia estatal no precisó la ubicación de la planta, varios expertos apuntan a que podría encontrarse en la provincia de Chagang, donde se concentran numerosas instalaciones militares norcoreanas.Analistas consideran que la llegada de Kim a Beijing es inminente, ya que su itinerario reciente lo llevó desde la provincia de Hamgyong del Norte hasta Chagang, acercándose progresivamente a la frontera con China en la antesala de su viaje oficial.