Photo : KBS News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, afirmó que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, busca reforzar sus vínculos con China tras haber concluido, a partir de su experiencia en los últimos años, que la relación con Rusia presenta limitaciones. Cho se expresó en estos términos a la inminente participación de Kim en los actos de conmemoración del Día de la Victoria de China sobre Japón, que tendrán lugar el miércoles 3 en Beijing.Según explicó el domingo 31 en un programa de KBS, desde el inicio de la guerra en Ucrania, Pyongyang y Moscú han intensificado la colaboración y los intercambios bilaterales. No obstante, la ayuda rusa resulta insuficiente para hacer frente a los graves problemas económicos norcoreanos, lo que empuja al régimen a depender cada vez más del respaldo chino.El análisis del ministro coincide con el de numerosos expertos, quienes advierten de que Corea del Norte, China y Rusia podrían aprovechar las celebraciones para avanzar hacia una cooperación tripartita más estrecha. De producirse, sería la primera reunión presencial entre los dirigentes de los tres países desde el final de la Guerra Fría.En este contexto, Cho señaló que, aunque la diplomacia surcoreana se prepara para un posible contacto entre Kim y el presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Woo Won Shik, durante los eventos en la capital china, las probabilidades de que dicho encuentro llegue a materializarse son mínimas.