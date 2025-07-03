La Asamblea Nacional inicia un nuevo periodo de sesiones ordinarias

Photo : KBS News

La Asamblea Nacional abrió el lunes 1 un nuevo periodo de sesiones ordinarias, el primero tras la toma de posesión del presidente Lee Jae Myung. La legislatura se prolongará durante cien días.Entre las actividades más destacadas del primer mes figuran los discursos de los líderes de los grupos parlamentarios en el hemiciclo, así como las audiencias de interpelación al Ejecutivo, previstas del 15 al 18 de septiembre.El gobernante Partido Democrático se ha fijado como objetivo la aprobación de reformas y leyes pendientes, además de los presupuestos generales del Estado para 2026. La formación oficialista considera prioritario superar la crisis sociopolítica generada por el intento del expresidente Yoon Suk Yeol de imponer la ley marcial y restablecer la normalidad en la gestión del país. Entre los proyectos que impulsa destacan la reforma de la Fiscalía y la creación de un tribunal especial encargado de juzgar a los implicados en el decreto inconstitucional de la ley marcial y en los hechos posteriores.Por su parte, el opositor Poder del Pueblo ha intensificado sus críticas contra el oficialismo y ha anunciado que sus diputados se opondrán a las iniciativas promovidas por el Partido Democrático, a las que acusan de ser arbitrarias, populistas y contrarias al mercado.