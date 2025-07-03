Aumenta a 100 millones de wones la cobertura del seguro de depósitos

Photo : KBS News

El límite máximo protegido por el seguro de depósitos se ha duplicado, pasando de 50 a 100 millones de wones por persona y entidad.La medida entró en vigor el lunes 1 en virtud de la orden ejecutiva de la Ley de Protección de Depósitos, que garantiza a los ahorradores la recuperación parcial de sus fondos en caso de quiebra de un banco o de suspensión de servicios de una entidad financiera. No obstante, la cobertura no se extiende a productos de inversión como fondos mutuos, acciones, bonos o criptoactivos.Con la ampliación, el monto total asegurado en todo el país asciende a 241 billones de wones. Según analistas del sector, la mayor protección podría incentivar a los clientes a trasladar parte de sus ahorros hacia entidades financieras no bancarias, como bancos de ahorro, cooperativas de crédito, agencias de valores o compañías de seguros, que suelen ofrecer intereses más elevados.